Sternenschweif HD - 50 Prozent Rabatt für Besitzer des Vorgängers

Die Entwickler von Das Schwarze Auge - Sternenschweif HD haben in ihrem Forum verkündet, dass derzeit eine Rabatt-Aktion läuft. Besitzer des Vorgängers Das Schwarze Auge - Schicksalsklinge HD erhalten 50 Prozent Nachlass, wenn sie Sternenschweif HD auf Steam kaufen.

Alles was dafür getan werden muss, ist, das Spiel in den Warenkorb zu legen und der Preis wird automatisch angepasst. Anstelle von 29,99 Euro kostet Sternenschweif HD also 14,99 Euro für die Besitzer von Schicksalsklinge. Die Rabatt-Aktion endet am 8. Februar.

HD-Remake eines Rollenspielklassikers

UIG Entertainment brachte 2013 die erste HD-Neuauflage von Das Schwarze Auge auf den Markt. Letztes Jahr erschien mit Sternenschweif HD der zweite Teil. Den Vorgänger plagten noch monatelang nach Release viele Bugs. Auch Sternenschweif weist stellenweise Makel auf, aber ist im Großen und Ganzen besser. Unseren ausführlichen Test zum Rollenspiel-Remake findet ihr hier.

Im Test: Das Schwarze Auge: Sternenschweif HD - Fossiler Fanstoff

Das Schwarze Auge: Sternenschweif HD - Abenteuer in Absurdistan ansehen