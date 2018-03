Stirb Langsam 6 - Conjuring-Autoren schreiben Sequel mit Bruce Willis

Ein neuer und mittlerweile sechster Stirb Langsam-Film mit Bruce Willis soll kommen. Doch nach einer ersten Ankündigung sind inzwischen über zwei Jahre vergangen. Nun nimmt sich das Filmstudio 20th Century Fox der Produktion wieder an und verpflichtet zwei neue Drehbuchautoren für den Actionfilm, möchten die Kollegen von The Tracking Bord erfahren haben.

Conjuring-Autoren schreiben Stirb Langsam 6

Demnach wird das Autoren-Duo Chad und Carey Hayes das Drehbuch zum Actionfilm schreiben. Die beiden sind bisher vor allem für die Skripte zur Horrorfilmreihe Conjuring - Die Heimsuchung und Conjuring 2 bekannt. Dem Bericht nach sollen sie nun das vorhandene Drehbuch zu Stirb Langsam 6 überarbeiten, das wohl von Regisseur Len Wiseman stammt.

Erste Story-Details: Bruce Willis trifft auf jungen John McClane

Bisherigen Informationen nach spielt die Handlung des Actionfilms sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit und zeigt dort den noch jungen NYPD Cop John McClane am Beginn seiner Karriere. So dürfen sich Fans auf einen Auftritt von Bruce Willis freuen, gleichwohl wird ein neuer junger Schauspieler sein früheres Ego darstellen.

Kinostart weiterhin noch offen

Für die Regie ist weiterhin Len Wiseman vorgesehen, der schon Stirb Langsam 4.0 inszenierte. Wann nun der Film in den Dreh gehen kann und wer sonst noch alles mitspielen wird, entscheidet sich hoffentlich in nächster Zeit. Yippie-kay-yay!