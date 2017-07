Stranger Things - Netflix schickt Staffel 2 etwas früher an den Start

Netflix schickt im Herbst die zweite Staffel der erfolgreichen Mystery-Serie Stranger Things an den Start. Doch statt an Halloween dürfen Fans schon zwei Tage früher die neuen Folgen sehen: Am 27. Oktober ist Staffel 2 mit sämtlichen neun Folgen auch in Deutschland auf Netflix abrufbar.

Die Neuigkeit kündigt Netflix via Twitter mit einem neuen Poster und einem kurzen Teaser-Trailer an und bestätigt noch einmal: Es kommt etwas düsteres und unheimliches auf die jungen Helden zu. Einen neuen Trailer dürfen Fans sicherlich auf der diesjährigen Comic Con (20. bis 23. Juli) erwarten.

Some doors can't be closed. #StrangerThings2 arrives on October 27. pic.twitter.com/NALL5HQalg — Stranger Things (@Stranger_Things) July 11, 2017

Story-Details: So geht es im Jahr 1984 weiter

Die neuen Folgen spielt in 1984, ein Jahr nach den Ereignissen aus der ersten Staffel. Es ist Halloween in Hawkins, Indiana und die jungen Freunde Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard) und Lucas (Caleb McLaughlin) ziehen als Ghostbusters verkleidet los. Will (Noah Schnapp) hat nach seiner Rettung noch immer mit den Erlebnissen aus der düsteren Paralleldimension zu kämpfen. Er sieht plötzlich Bilder aus der anderen Welt, unwissend ob sie real oder Fiktion sind. Unklar ist auch das Schicksal von Eleven (Millie Bobby Brown).

Besetzung mit prominenten Zuwachs

Zur Besetzung gehören erneut die Jungstars Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp und Millie Bobby Brown, sowie Winona Ryder, Charlie Heaton und David Harbour. Als Neuzugänge spielen Sean Astin (Sam-Darsteller aus Herr der Ringe), die Jungdarsteller Dacre Montgomery und Sadie Sink sowie Paul Reiser als Dr. Owens mit.