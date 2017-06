Stranger Things - Staffel 2: Macher versprechen mehr Horror und neue Monster

Netflix kündigte bereits mit einem ersten kurzen Trailer die neue zweite Staffel des Serienhits Stranger Things an. Nun geben die Macher der Mystery-Serie, die Zwillingsbrüder Matt und Ross Duffer, gegenüber Variety weitere Details zur Story preis und sprechen über neue Monster und mehr Horror im Vergleich zur ersten Staffel.

So verspricht Ross Duffer, dass die neuen Monster mehr Screen-Time erhalten wird als der Demogorgon aus der ersten Staffel. Mit welchen Monstern man aber künftig rechnen muss, ist noch streng geheim.

"In der letzten Staffel passierte der Großteil des Horrors und das, was mit Will geschah, abseits des Bildschirms in Upside-Down. Das ist [in Staffel 2] nicht der Fall. Der Horror ist viel näher und persönlicher."