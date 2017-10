Stranger Things - Staffel 2: Netflix enthüllt die Titel der ersten Folgen

Am 27. Oktober geht die erfolgreiche Mystery-Serie Stranger Things auf Netflix mit der zweiten Staffel weiter.

Nun enthüllen die Macher Matt und Ross Duffer in einem kurzen Video via Twitter die Titel der ersten Episoden. Sie lauten:

Dabei halten sie die Titel der letzten drei Folgen, Chapter 8, 9 und 10 noch zurück.

The story continues. New chapters on October 27. #StrangerThings pic.twitter.com/NPF1NPNQSt

Die ersten Trailer zur zweiten Staffel enthüllten bereits eine neue Kreatur. Statt des Demogorgon bekommen es die jungen Helden mit einem Shadow Monster zu tun, bestätigt Ross Duffer.

"Alles hängt mit dem zusammen, was Will als Bedrohung am Himmel sieht. Es wird alles noch viel verrückter, als es in Staffel 1 je war."