Street Fighter 5 - Umfangreiche Patch Notes der Arcade Edition

Capcom hat die offiziellen Patch Notes für die Street Fighter 5: Arcade Edition veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine überarbeitete und verbesserte Version des Fighting Games.

Neben allgemeinen Änderungen, wird an der Balance von allen 28 Kämpfern geschraubt. Die zwölf DLC-Charaktere sind bereits enthalten. Neu dazu kommen außerdem ein Arcade-Modus und weitere neue Modi wie ein Extra Battle Mode oder ein Team Battle Mode und neue auswählbare V-Trigger, die den Kämpfern Power Ups verschaffen. Optisch wird auch das User Interface verbessert.

Die Arcade Edition erscheint am 19. Januar und kostet rund 40 Euro. Zum Release in den USA am 16. Januar werden die Server morgens (nach Pacific Time) für Wartungsarbeiten abgeschaltet. Die sollen sich etwa bis nachmittags hinziehen. Bei uns entspricht das ungefähr einem Zeitraum vom Nachmittag bis spätnachts.

Den anschließenden Patch müssen Besitzer der Retail-Version ebenfalls herunterladen, da er einige Features wie die neuen Battle-Modi enthält. Wer die Arcade Edition noch nicht gekauft hat, muss das Update trotzdem downloaden, um später auf die verbesserte Version upgraden zu können.

Die umfangreichen Patch Notes lassen sich bei Capcom nachlesen.