Summer Games Done Quick 2017 - Speedrun-Event für guten Zweck

Am gestrigen Sonntag, den 2. Juli, fiel der Startschuss für das große Speendrun-Event »Summer Games Done Quick 2017«.

Eine Woche lang versuchen sich die bekanntesten Speedrunner daran, zahlreiche Spiele in möglichst kurzer Zeit durchzuzocken. Dabei geht es nicht nur um Ehre und Prestige, sondern vor allem um den guten Zweck. Während des Streams, der bei Twitch zu sehen ist, werden Spenden für die Hilfsorganisation »Ärzte ohne Grenzen« gesammelt.

Zum Vergleich: Das Event »Awesome Games Done Quick 2017« hatte Anfang dieses Jahres mehr als 2,2 Millionen Dollar eingebracht. Die Einnahmen sind damals komplett an die »Prevent Cancer Foundation« gegangen, die das Geld vor allem in die Forschung zum Kampf gegen den Krebs stecken wird.

Wir sind gespannt, welche Summe diesmal zusammenkommt, wenn die Speedrunner sich an Spielen wie Dark Souls 3, Dishonored 2 und Mirror's Edge versuchen. Derzeit steht der Zähler bereits bei etwas über 139.000 Dollar. Das Event läuft noch bis zum 9. Juli 2017. Weitere Details finden Sie auf der offiziellen Webseite.