Summoners War in Paris - Noch bis zum 14. September fürs Turnier bewerben!

Beschwörer versammeln sich und stimmen ihre Truppen auf den Kampf ein - im November wird im großen Finale der Summoners War World Arena Championship in Amerika um 50.000 Dollar Preisgeld gekämpft! Davor werden jedoch erst mal weltweit die besten Spieler des Mobile-Spiels gekürt.

Die Qualifier für das Turnier finden in Shanghai, Hongkong, Tokio, Bangkok, Taipei, Seoul sowie New York und Los Angeles statt, die europäische Qualifikationsrunde am 7. Oktober im Le Comedia in Paris. Wer als einer von 16 Spielern teilnehmen möchte, kann sich dafür noch bis zum 14. September online bewerben.

Jetzt für das Summoners-War-Turnier in Paris bewerben!

5.000 Dollar Preisgeld und Live-Publikum

Die Erst- und Zweitplatzierten aus Paris qualifizieren sich für das Finale im November, zusätzlich winkt den besten regionalen Spielern ein Preisgeld von 5.000 Dollar! Aber auch die, denen Kampfgeschick oder Mut fehlen, können sich das Turnier in Paris ansehen, der Zutritt für Zuschauer ist kostenlos. Für Zuschauer vor Ort gibt's außerdem noch einen kleinen Bonus: Sie erhalten eine Goodie-Bag zu Summoners War.

Kommentiert wird das Event von den französischen Streamern Mana und Sheisou sowie den deutschen Experten Robbe und CapCaro, live und im Stream.

Summoners War World Arena Championship: Alle Infos zum Turnier