Der Super Bowl ist das größte Sport- und Medienereignis der Welt. Aus diesem Grund werden auch in diesem Jahr wieder vor einem Millionen Publikum die neusten Trailer und Clips zu den kommenden Kino- und Serien-Highlights vorgestellt.

Die vielen witzigen Super Bowl Spots haben wir hier für euch zusammengefasst

So gibt es einen ersten Trailer zum neuen Star-Wars-Film Solo: A Star Wars Story mit Alden Ehrenreich als junger Han Solo, Tom Cruise meldet sich als Special-Agent Ethan Hunt in Mission: Impossible 6 zurück und in einem recht kurzen TV-Spot zu Avengers 3: Infinity War legen sich eine Fülle von Marvel-Superhelden gegen den übermächtigen Thanos an. Auch Jurassic World ist mit einem neuen Trailer zum Sequel dabei, in dem eine neugezüchtete Dino-Rasse vorgestellt wird.

Mit dem ersten Trailer zu Cloverfield 3 gibt es für alle Fans zusätzlich eine Überraschung: Der eigentlich fürs Kino gedrehte SciFi-Horrorfilm The Cloverfield Paradox mit Daniel Brühl im Weltall ist ab heute auf Netflix abrufbar.

Im Bereich Serien wirft ein erster Trailer einen kurzen Blick auf die zweite Staffel des Science-Fiction-Serienhits Westworld mit Evan Rachel Wood und John Krasinski versucht sich als CIA-Analyst Jack Ryan in einer neuen Actionserie nach den Romanen von Tom Clancy.

Solo: A Star Wars Story

Mission: Impossible 6 mit Tom Cruise

Marvels Avengers 3: Infinity War

Jurassic World 2: Das gefallene Königreich

Cloverfield 3 im Weltall: The Cloverfield Paradox

Actionfilm Skyscraper mit Dwayne Johnson

TV-Spot zu Red Sparrow mit Jennifer Lawrence

TV-Spot zum Thriller A Quiet Place mit Emily Blunt

Westworld - Staffel 2

Neue Serie Tom Clancy's Jack Ryan