Super-Mario-Freizeitpark - Trailer zeigt, wie cool Super Nintendo World aussehen wird

Die Arbeiten am Nintendo-Freizeitpark dauern noch Jahre an. Ein kurzer Trailer gibt aber schon jetzt einen Vorgeschmack darauf, was da 2020 in Japan auf Fans zukommt.

von Stefan Köhler,

08.06.2017 10:58 Uhr