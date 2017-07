Super Mario - E3-Trailer in Dark Souls 3 nachgestellt, Ergebnis verstörend

Wie sähe es wohl aus, wenn der fröhliche Nintendo-Klempner Mario nicht mehr durch das Pilz-Königreich von Super Mario Odyssey hüpfen würde, sondern durch die dunkle und triste Welt von Lothric aus Dark Souls 3?

Ein Video des Youtubers JellyElite~ liefert die Antwort auf diese Frage: Gleichermaßen beeindruckend wie verstörend. Für sein Mashup-Video mit dem Namen Dark Souls Odyssey hat er seinen Charakter aus Dark Souls mit ein paar Mods verstärkt. Unter anderem kann er nun meterhoch springen und trägt die klassische rote Mütze von Mario.

Mit diesem Klempner-Build hat JellyElite~ anschließend die Szenen des E3-Trailers von Super Mario Odyssey in FromSoftwares bockschweren Rollenspiel nachgestellt. Dank der fröhlichen Musik und den Soundeffekten aus dem Mario-Trailer wirken die Monster und Gegner aus Lothric nur noch halb so furchteinflößend. Mit dem Supersprung ergeben sich außerdem völlig neue Kampfstrategien für die Duelle mit den riesigen Bossgegnern aus Dark Souls.

Die wichtigste Mechanik aus Super Mario Odyssey fehlt allerdings in der Dark-Souls-Nachbildung. In seinem neuen Abenteuer kann der Klempner seine Mütze auf alle möglichen Gegenstände und Figuren in der Spielwelt werfen und sie anschließend steuern. Wie fantastisch wäre es, wenn man in Dark Souls 3 mit per Mützenwurf die Kontrolle über die Aschefürsten übernehmen könnte? Vielleicht klappt das ja in der nächsten Dark-Souls-Mario-Mod.

Dark Souls 3 - Screenshots ansehen