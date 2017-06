Superwear Tapper - »Revolutionärer« Zusatzcontroller für den Schuh

Hinter der Bezeichnung Tapper versteckt sich die Abkürzung »To Advance Player Performance«, denn genau das soll der neue und nur 40 Gramm schwere Controller erreichen. Laut Superware wird der Controller beispielsweise am Schuh befestigt und kann dann als zusätzliches Eingabegerät genutzt werden, quasi wie eine dritte Hand. »Leistungsorientierte Spieler« sollen von Tapper vor allem in Titeln wie League of Legends, Dota 2, Battlefield, Counter-Strike: GO, Starcraft 2 oder auch World of Warcraft profitieren.

Drahtlos per Bluetooth

Der Controller überträgt seine Daten kabellos per Bluetooth, soll einfach per Plug-and-Play eingebunden werden und einfach konfigurierbar sein. Wichtige Hotkeys können auf diese Weise mit dem Fuß aktiviert werden. Die Software erlaubt auch das Speichern von Profilen und deren Wechsel je nach dem gerade gespielten Titel oder auch den gerade gewählten Charakter in einem Spiel.

Bisher existiert laut Superwear ein Prototyp, der voll funktionsfähig ist und auch mit Konsolen, mobilen Geräten oder in VR-Spielen eingesetzt werden kann. Auf der offiziellen Webseite werden einige Profi-Spieler mit positiven Aussagen über Tapper zitiert.

Registrierungen für Beta-Kits möglich

Viel mehr Informationen, etwa zu einem geplanten Veröffentlichungstermin oder den Preis des Controllers, sucht man auf der Webseite allerdings noch vergebens. Dafür gibt es für interessierte Spieler die Möglichkeit, sich für ein kostenloses Beta-Kit zu registrieren. Dazu ist die Angabe des Namens, der E-Mail-Adresse und eine Beschreibung der eigenen Tätigkeit im Spielebereich (10 Jahre aktive in Online-Spielen) oder als aktiver Streamer (10.000 Abonnenten bei Youtube) notwendig. Die Anzahl der Beta-Kits ist laut Superwear limitiert.

Quelle: Superwear.games