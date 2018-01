Regelmäßige verschenkt Twitch Spiele auf der Webseite. Für kurze Zeit haben haben alle Twitch-Prime-Nutzer die Möglichkeit, Tales from the Borderlands kostenlos zu erhalten. Auch Amazon Prime-Kunden können das Angebot wahrnehmen, da für sie die Twitch-Prime-Mitgliedschaft inklusive ist. Alles was dafür getan werden muss ist, auf der Twitch-Seite auf das Kronen-Symbol rechts oben zu klicken und das Spiel auszuwählen.

Zwar heißt es in einem Blog-Eintrag von Twitch, dass das Angebot erst am 18. Januar startet, allerdings ist Tales from the Borderlands bereits jetzt zu haben. Unklar ist, wann das Angebot endet. Im Blog-Eintrag ist die Rede vom 24. Januar, auf twitch.tv hingegen heißt es unter dem Reiter Prime Loot, dass es nur bis zum 17. Januar verfügbar ist. Wer das Spiel haben möchte, sollte daher lieber vor dem 17. zugreifen, um sicherzugehen.

Mit Tales from the Borderlands haben die Entwickler von Telltale ein Adventure-Spiel geschaffen, das auf dem RPG-Shooter Borderlands basiert. Wie für Telltale-Spiele üblich, liegt der Fokus auf den Entscheidungen, welche den Handlungsverlauf beeinflussen. Das Spielerische kommt daher vielleicht etwas zu kurz, aber dafür punktet Tales from the Borderlands mit der Handlung. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test.

