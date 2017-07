Teamfrage des Monats - Die beste Frage wird mit Mass Effect: Andromeda und mit einem Buch belohnt

In jedem Monat beantwortet die Redaktion die Frage eines Lesers auf unserer Teamseite im Magazin. Also: Was wollten Sie schon immer von uns wissen? Die Frage kann humorig, ernst oder absurd sein. Sie muss nur individuell von den Redaktionsmitgliedern beantwortet werden können.

Schreiben Sie Ihre Frage einfach in die Kommentare, wir suchen uns unseren Liebling unter allen Vorschlägen dann am kommenden Dienstag (1. August) um 14:00 Uhr aus. Unsere Lieblingsfrage wird außerdem mit Mass Effect: Andromeda und dem Buch »Skurriles Gaming-Wissen« belohnt.