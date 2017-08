Telltale - Game of Thrones auf Eis, kein neues Borderlands geplant

Staffel 7 von Game of Thrones ist vorbei, zur achten dauert's noch ein wenig - also wär in der Zwischenzeit ein neues Spiel zur Serie nicht genau das Richtige? Nachdem sich zuletzt der geleakte Game-of-Thrones-Titel von Bethesda als erfunden herausstellte, erteilte nun auch Telltale den Fan-Hoffnungen eine Absage. Im Interview mit Eurogamer erklärte Kommunikationsdirektor Job Stauffer:

"Kurz nach dem Ende der ersten Staffel sagten wir, dass wir sie fortsetzen würden, und wir hatten unsere Pläne für die Zukunft von Telltales Game of Thrones. Die liegen aktuell auf Eis. Wir haben keinen neuen Teil angekündigt, was nicht bedeutet, dass er nie passieren wird. Aber freuen uns aktuell sehr darauf, zu The Wolf Among Us, Batman und The Walking Dead zurückzukehren. Wir wollen sehen, wie es bei Game of Thrones mit der Geschichte der Fernsehserie weitergeht, bevor wir uns wieder an den Tisch setzen und etwas angehen, das wir richtig spannend finden. "

Ebenfalls auf Eis: Tales from the Borderlands

Ein neues Tales of the Borderlands will Stauffer auch nicht ausschließen - aber die nächste Borderlands-Story werde definitiv von Serienerfinder Gearbox kommen. Da wir noch nicht einmal wissen, wann Borderlands 3 erscheinen soll, müssen wir auf ein neues Adventure also definitiv noch eine Weile warten.

Das liege allerdings nicht an enttäuschenden Verkaufszahlen, so Stauffer. Im Gegenteil: Tales of the Borderlands sei ähnlich erfolgreich gewesen wie The Walking Dead und der Minecraft Story Mode. Aktuell wolle das Team sich aber auf seine anderen Marken wie The Wolf Among Us konzentrieren.

Während Borderlands-Fans aber auf dem Trockenen sitzen, können sich zumindest Game-of-Thrones-Enthusiasten die Zeit mit den besten Game-of-Thrones-Mods vertreiben.

