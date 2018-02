Wer gewinnt das Duell zwischen Wissenschaft und Albtraum? Das können Fans von Twin-Stick-Shootern seit Ende Januar in Tesla vs Lovecraft herausfinden. In dem neuen Titel der Macher der Top-Down-Actionspiele Crimsonland und Neon Chrome schlüpfen wir in die Rolle des berühmten Wissenschaftlers Nikola Tesla und legen uns mit höllischen Biestern aus den Büchern des Horror-Schriftstellers H.P. Lovecraft an.

Dazu steigen wir mit Tesla in mächtige Kampfroboter und ballern in einem Radius von 360 Grad um uns herum auf alles, was sich bewegt. Lovecraft schickt derweil ganze Heerscharen an Monstern in den Kampf, die er nach dem Beschwören allerdings nicht mehr kontrollieren kann. Als Gelehrter Tesla kennen wir natürlich nur eine Waffe, die mächtig genug ist, um den Alptraum-Kreaturen das Fürchten zu lehren: Wissenschaft.

Dazu ist unser Roboter mit einer Doppel-Minigun, einem Todesstrahlgewehr und weiteren Erfindungen ausgerüstet. Per Quanten-Teleportation ist unser Koloss außerdem flink unterwegs und kann allzu großen Gegnermassen ausweichen.

Wer zu zweit in den Kampf ziehen möchte, kann im lokalen Koop-Modus antreten. Tesla vs Lovecraft ist für rund 15 Euro via Steam erhältlich. Konsolen-Umsetzungen für Playstation 4, Xbox One und Switch sollen noch folgen.

