Digital Extremes, die Macher von Warframe, haben einen neuen Ego-Shooter angekündigt. Und jetzt halten Sie sich fest: Es heißt The Amazing Eternals und wird ein Mix aus Hero-Shooter und Sammelkarten-Spiel. Vormals hieß das Projekt noch Keystone und war bereits eine ganze Zeit lang in einer geschlossenen Alpha-Phase spielbar.

Aber schalten Sie nicht schon nach den ersten Sekunden ab, denn hinter dem Konzept stecken einige lang vergessene Settings. Da ist zum einen der Retro-Pulp-Look der 70er Jahre, der an den Stil von No One Lives Forever erinnert.

Spieler bauen sich ein Karten-Deck auf und nehmen es mit in ihr (Shooter-)Spiel. Dort können sie die Karten, die für spezielle Fähigkeiten, Waffen oder Items stehen, setzen. Das erinnert an die Burn Cards aus Titanfall 2 oder das Kampfsystem von Paladins.

Die Prämisse hinter The Amazing Eternals ist, dass Sie mit Freunden ein altes Brettspiel finden und in das Universum dieses Spiels gesogen werden - Jumanji lässt grüßen.

Die Map-Settings umfassen Hollywood-Klassiker wie Spaghetti-Western oder Mondbasen (wie man sie sich eben in den 70ern vorgestellt hat). Aber auch Fantasy-Karten soll es geben.

Ab dem 29. August 2017 startet The Amazing Eternals in eine geschlossene Beta. Entwickler Digital Extremes will Codes dazu im Internet verteilen und seinen Fans ermöglichen, das Spiel »von Anfang an zu begleiten«. Free2Play wäre aber nicht Free2Play, wenn man sich den Zugang nicht auch einfach kaufen könnte: Wer bereits jetzt Geld ausgeben möchte, kann ab dem 29. August ein Founder's Paket erwerben - der Preis ist bislang noch unbekannt.

