The Banner Saga 3 sollte ursprünglich im Dezember 2018 erscheinen. Ein offizieller Youtube-Trailer und ein Discord-Gespräch (via Reddit) bestätigen jetzt aber: Die Entwicklung läuft so gut, dass der Release vorgezogen wird. Der dritte Teil soll nun schon im Sommer 2018 veröffentlicht werden.

Die Fortsetzung wurde letztes Jahr über eine sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne finanziert. Insgesamt sind mehr als 410.000 Dollar zusammengekommen, das doppelte des geforderten Betrags. Die Finanzspritze könnte dazu beigetragen haben, dass die Entwicklung nun so rund verläuft.

Erster Charakter vorgestellt

Bis zum Launch des Rundenstrategie-Titels will Entwickler Stoic regelmäßig Vorstellungsvideos zu den einzelnen Charakteren veröffentlichen. Den Anfang macht der Varl (riesenhafte Gestalten mit Hörnern) Fasolt, ein loyaler und mächtiger Krieger.

The Banner Saga 3 führt die in der nordischen Mythologie angesiedelte Trilogie zu Ende. Menschen und Varl fliehen in einer Karawane vor dem herannahenden Ende der Welt. Als Spieler muss man sich auf dieser Reise taktischen Kämpfen und schweren moralischen Entscheidungen stellen.

