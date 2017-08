Im neuen Justice League Kinofilm macht sich Ben Affleck in der Rolle des Batman daran, die größten Helden von DC Comics zu vereinen und gemeinsam mit Wonder Woman, dem Flash, Aquaman und Cyborg die Welt zu retten. Im geplanten Solo-Film "The Batman" wird die Fledermaus allerdings nicht mit anderen DC-Helden zusammenarbeiten.

Das hat Regisseur Matt Reeves jetzt in einem Interview mit dem Radio-Sender KCRW aus Los Angeles verraten. Demnach spielt The Batman nicht im Extended Universe von DC Comics (DCEU), sondern wird ein ausgelagerter Standalone-Film. Superman und Co. werden Bruce Wayne in seinem Solo-Abenteuer also vermutlich nicht unterstützen.

Reeves hätte eine ganz eigene Vision, was er aus Batman machen wolle und es gebe sogar schon "eine Perspektive, aus der mehr entstehen könnte" - womöglich eine neue Batman-Trilogie? Die Verantwortlichen von Warner Bros. würden Reeves dabei voll unterstützen und ihm ausreichend Freiheiten gewähren:

"When they approached me, what they said was: Look, it's a standalone, this isn't part of the Extenden Universe."

Zwei DC-Universen

Erst vor Kurzem haben wir darüber berichtet, dass Martin Scorsese gemeinsam mit Hangover-Regisseur Todd Phillips an einem Spin-off zum Joker arbeitet. Die Origin-Story von Batmans Erzfeind soll der erste Film einer neuen Reihe werden, die parallel zum DCEU rund um die Justice League bestehen soll.

Der Standalone-Film The Batman könnte nun also ebenfalls Teil dieser neuen Reihe werden. Warner Bros. will offenbar zwei (oder gar noch mehr) verschiedene DC-Universen erschaffen, in denen die Superhelden entweder im Team zusammen arbeiten, oder eben ihre eigenen Abenteuer erleben.

Die Zukunft des DCEU

Nachdem Marvel-Comics seit Jahren seine Avengers und das Marvel Cinematic Universe (MCU) aufbaut, hat die Flut an Kinofilmen rund um Helden aus den DC Comics gerade erst begonnen. Nach Man of Steel, Batman v Superman, Suicide Squad und Wonder Woman steht als nächstes die Vereinigung der Superhelden in der Justice League an.

Zudem sind bereits eigene Kinofilme für The Flash, Aquaman, Shazam, Cyborg, das Green Lantern Corps sowie ein zweites Abenteuer von Wonder Woman und dem Suicide Squad in Planung. Außerdem wurde erst vor Kurzem bestätigt, dass es ein Spin-off rund um den Joker und Harley Quinn (mit Jared Leto und Margot Robbie in den Hauptrollen) geben wird.

