Ubisoft hat zur Gamescom 2017 einen neuen Trailer zu The Crew 2 veröffentlicht, den sie sich oben anschauen können und in dem die USA als ein einziger, riesiger Spielplatz vorgestellt werden. Außerdem hat das Rennspiel jetzt einen konkreten Release-Termin.

The Crew 2 erscheint demnach am 16. März 2018 für PC, PS4 und Xbox One. Wer schon früher durch die virtuellen USA rasen möchte, kann sich allerdings bereits jetzt für die Closed Beta anmelden. Dabei lassen sich noch vor dem Launch von The Crew 2 durch das Abschließen von Herausforderungen bis zu 18 Fahrzeuge freischalten.

Zu Land, zu Wasser und in der Luft

Das erste The Crew beeindruckte seinerzeit mit den kompletten USA als befahrbare Open World, The Crew 2 spielt ebenfalls in den Vereinigten Staaten, setzt aber auf eine größere Vielfalt im Fuhrpark: Von nun an können wir nicht nur mit Autos, sondern auch mit Motorrädern, Booten und Flugzeugen über Straßen und Flüsse brettern sowie durch die Lüfte fliegen. Per Knopfdruck soll man nahtlos zwischen den einzelnen Fahrzeugen wechseln können.

Rennen fahren dürfen wir in The Crew 2 in verschiedenen Varianten wie Street-Racing, Off-Road oder Freestyle sowie in weiteren kompetitiven Disziplinen wie Powerboat-Racing, Aerobatics, Jetsprint oder Rally-Raid. Auf der Gamescom sollen noch drei weitere zusätzliche Versus-Modi vorgestellt werden.

Über Live-Replay kann man außerdem seine coolsten Momente im Spiel aufnehmen und über Social Media teilen.

