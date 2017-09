Wer als Lehrer seinen Schülern das Entdecker-Zeitalter im 19. Jahrhundert näherbringen will, kann auf den Indie-Titel The Curious Expedition zurückgreifen. Entwickler Maschinen-Mensch stellt ihr Spiel für Schulen kostenlos zur Verfügung, wie sie auf Twitter mitteilten. Schulen können sich per Email an das Berliner Entwicklerstudio wenden. Das Spiel benötigt keine Installation, sondern kann im Browser gespielt werden.

Sie sind eine Schule und würden gerne Spiele im Unterricht einsetzen? Wir geben ihnen unser Spiel umsonst. #free4Schools pic.twitter.com/snF4E6ZYl4 — Curious Expedition (@maschimensch) September 26, 2017

The Curious Expedition ist ein rundenbasiertes Roguelike, welches den Spieler in die Rolle großer Entdecker und Persönlichkeiten wie Charles Darwin oder Marie Curie versetzt. Spielziel ist es, insgesamt sechs erfolgreiche Expeditionen abzuschließen und dabei so viel Ruhm und Ehre wie nur möglich zu sammeln. Jede Entdeckerreise verlangt jedoch andere Entscheidungen und lässt einem die Wahl, ob man mit den einheimischen Völker lieber friedlich handeln will oder sie ihrer Schätze beraubt.

Bis an den Nordpol

Zunächst als Steam-Early-Access-Version veröffentlicht, ist The Curious Expedition seit dem September 2016 als Vollversion erhältlich. Die Entwickler haben seitdem auch einige neue Inhalte per Patches nachgeliefert und im März 2017 den kostenlosen DLC Arctic Expanse veröffentlicht, welcher neben der Arktis als neuen Schauplatz auch zahlreiche Verbesserungen für das bisherige Spiel liefert.

