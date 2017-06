The Dark Tower - Erste TV-Trailer kündigen Showdown an: Idris Elba vs. Matthew McConaughey

Erst vor wenigen Wochen ist bereits ein erster Trailer zu Stephen Kings Fantasy-Saga Der Dunkle Turm (The Dark Tower) nach der gleichnamigen Buchreihe erschienen.

Jetzt legt das Filmstudio Sony Pictures mit drei TV-Spots Man in Black, Knight und Earth nach, die in vielen neuen Szenen das Zusammentreffen von Idris Elba als Revolvermann Roland Deschain und Matthew McConaughey als Man in Black ankündigen.

Stephen Kings The Dark Tower ab August im Kino

Regisseur Nikolaj Arcel bringt am 10. August die lange als unverfilmbar bezeichnete Fantasy-Saga von Stephen King in die deutschen Kinos. Der Film ist aus diesem Grund auch keine eins-zu-eins Adaption der Romanreihe, sondern setzt laut dem Buchautor mitten in der Geschichte ein. Auch weicht die Handlung des Films von der Vorlage ab.

Neben Idris Elba und Matthew McConaughey gehören zur Besetzung Jungstar Tom Taylor als Jake Chambers, Abbey Lee (Mad Max: Fury Road) als Tirana, Jackie Earle Haley als Sayre, Franz Kranz als Pimli, die Rechte Hand von Man in Black, Michael Barbieri als Jakes Freund Timmy, Claudia Kim als Arra Champignon und Katheryn Winnick (Vikings) als Jakes Mutter Laurie Chambers.

Weitere Kinofilme und Prequel-Serie geplant

Schon jetzt plant das Studio mit weiteren Kinofilmen und einer Prequel-Serie, die auf die Ursprünge von Roland Deschain (Rolands Origin Story) eingeht und größtenteils auf dem vierten Band der Fantasy-Reihe basiert. Neben einer jüngeren Ausgabe von Roland Deschain, sollen auch die Hauptdarsteller des Films in einer Gastrolle zu sehen sein, allen voran Idris Elba, Matthew McConaughey und Tom Taylor. Serien-Start ist für nächstes Jahr geplant.

