The Division - So viele Spieler wie seit einem Jahr nicht mehr

Ubisoft scheint mit dem Update 1.8 für The Division einiges richtig gemacht zu haben. Wie die Seite Mein-MMO berichtet, haben sich die Spierzahlen seit dem Dezember 2017 extrem gut entwickelt. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Spieler der Steam-Version, die durchschnittlich online sind, um fast 400 Prozent auf rund 13.000 Spieler. Zu Bestzeiten spielen etwa 33.000 Spieler gleichzeitig. Damit befindet sich der Shooter/RPG-Hybrid laut steamcharts aktuell auf Platz 32 der meistgespielten Spiele auf Steam. Hinzu kommen noch Spieler der Uplay-Version, die von Steam nicht erfasst werden. Die Spielerzahl dürfte also nochmal deutlich höher sein.

Solche Zahlen erreichte Division zuletzt im Dezember 2016. Im Laufe des vergangenen Jahres sank das Interesse am MMO-Shooter immer weiter und auch kleine Inhaltsupdates änderten daran wenig. Bis Update 1.8 erschien und die bisherige Karte erweiterte, mehr Spielmodi einführte und auch neuen Loot brachte. Die Spieler wiederum bedankten sich beim Entwickler mit einem kleinen Ansturm auf die Server.

Ob Ubisoft 2018 diesen Trend fortsetzen kann, weiß man zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Aber zumindest ließ der Community-Developer auf Twitter verlauten, dass das neue Jahr riesig werden wird. Nähere Details nannte er jedoch nicht.

Looking forward to getting back to work tomorrow. 2018 is gonna be huuuuge!