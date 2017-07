The Elder Scrolls 5: Skyrim - Modder gibt Kurieren ein Zuhause

Kuriere haben in The Elder Scrolls 5: Skyrim eine relativ undankbare Aufgabe: Sie müssen den Spieler an den abgelegensten Orten von Himmelsrand aufsuchen, um ihm Notizen, Erbschaften und andere Briefe zuzustellen. Und dabei haben sie noch nicht einmal ein Dach über dem Kopf. Nächtigen unter freiem Himmel und in fremden Betten ist angesagt.

Das hat nun ein Ende: Der Modder Arthmoor hatte ein Einsehen mit den schwierigen Arbeitsbedingungen der Fantasy-Bostboten und spendiert ihnen ein Zuhause. Die Modifikation Provincial Courier Service sorgt nicht nur dafür, dass die Kuriere nach anstrengenden Lieferaufträgen endlich ein Dach über dem Kopf haben, sondern gibt ihnen auch eine gemütliche Kochstelle und einen praktischen Schreibtisch zum Verfassen ihrer Depeschen.

Außerdem bringt die Modifikation eine praktische Nach-Hause-Lieferoption mit sich. Kuriere können ihre Schriftstücke also fortan auch zum Drachenblut nach Hause bringen. Und der Spieler kann natürlich auch die neue Kurier-Basis aufsuchen, um seine Briefe selbst einzusammeln.

Die Download-Größe der Modifikation beträgt lediglich 553 Kilobyte. Eine Installationsanleitung findet sich auf nexusmods.com.

