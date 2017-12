Das Projekt TES3MP hat es sich zum Ziel gesetzt, dem Spiel The Elder Scrolls 3: Morrowind einen Mehrspielermodus zu verpassen. Inzwischen haben es die beiden Entwickler, die dahinterstehen, geschafft: 15 Jahre nach dem Release des Rollenspiels, ist endlich ein funktionierender Multiplayer verfügbar. Dabei sorgt TES3MP dafür, dass Spieler sich auf einem Server verabreden und sich danach zusammen in ihr Abenteuer stürzen können.

Ganz rund läuft das Projekt trotzdem noch nicht, denn die Quests werden noch nicht korrekt synchronisiert. Entwickler David Cernat gibt zu, dass es noch zahlreiche Baustellen gibt, gelobt jedoch Besserung und plant für die Zukunft weiteren Feinschliff. Den Weg, den der Mod in den vergangenen Monaten genommen hat, zeichnet er in einem neuen YouTube-Video nach, in welchem er erklärt, was in dieser Zeit geschehen ist. Dazu gehört unter anderem die NPC-Synchronisation, die er mit seinem Partner Stanislav integriert hat.

Wer sich den Mod einmal zu Gemüte führen will, der kann ihn über die Steam Community auf Github herunterladen.