The Elder Scrolls: Legends - Erweiterung Heroes of Skyrim bringt 150 neue Karten und Mechaniken

Ab sofort steht der verschneite Norden von Skyrim im Sammel-Kartenspiel The Elder Scrolls: Legends bereit. Das auf der E3 2017 vorgestellte AddOn Heroes of Skyrim ist die erste große Erweiterung für Bethesdas TCG und enthält mehr als 150 neue Karten. Die Motive und Themen sind natürlich vom Rollenspiel The Elder Scrolls 5: Skyrim inspiriert und sollen Fans des Spiels für das Kartenspiel interessieren.

Neben bekannten Charakteren und Motiven wie zum Beispiel die Bestien Alduin und Paarthurnax werden auch neue Mechaniken (Schreie) und Fähigkeiten eingeführt. Die neuen Skyrim-Karten können mit Echtgeld im Ingame-Shop in Form von Boosterpacks mit zufällig ausgewählten Karten gekauft und zu jedem beliebigen Deck hinzugefügt werden.

The Elder Scrolls: Legends ist über den Bethesda.net Launcher und auf Steam als kostenloser Download für PC und Mac sowie für iPad und Android-Tablets verfügbar. Smartphone-Versionen für iOS und Android sind noch für diesen Sommer geplant und angekündigt.

