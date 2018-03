The Elder Scrolls Online - Neues Addon wird heute im Live-Stream angekündigt

Heute, am 21. März 2018 um 21 Uhr, veranstalten Bethesda und ZeniMax Online einen Livestream auf Twitch. Dort wollen sie das nächste Kapitel für The Elder Scrolls Online vorstellen. Damit dürfte ein neues Addon gemeint sein, da solche Erweiterungen von den TESO-Machern häufig als »Kapitel« bezeichnet werden.

Fans haben im Vorfeld bereits Vermutungen aufgestellt, wohin es gehen könnte. Sehr vieles spricht demnach für die Sommersend-Inseln (Sommerset Isles), Heimat der Altmer-Hochelfen. Auf dem offiziellen Twitter-Account gab es im Vorfeld auch schon einen Brief von Königin Ayrenn zu sehen. Sie ist die aktuelle Herrscherin der Provinz und spricht von einer königlichen Ankündigung, die vorbereitet wird.

By decree of the Queen… ? #ESO pic.twitter.com/gaNrX0gV7k — The Elder Scrolls Online (@TESOnline) March 16, 2018

Die Vermutung liegt nahe, dass sie per Monarchen-Dekret Helden in ihre Heimat schicken lässt und so den Startschuss für das neue Addon-Abenteuer gibt. Mehr Informationen dazu, wird aber erst heute Abend geben.

Den Twitch-Kanal haben wir unterhalb dieser News eingebunden.

