The Elder Scrolls Online - Zwei neue DLCs angekündigt

Kurz nach dem offiziellen Start des großen Add-Ons Morrowind hat Bethesda bereits weiteren Nachschub für das Online-Rollenspiel The Elder Scrolls Online angekündigt.

So haben die Entwickler im Rahmen der E3 via Twitter gleich zwei neue DLCs für das MMO vorgestellt. Sie heißen The Horns of the Reach sowie Clockwork City und sollen noch im Verlauf dieses Jahres erscheinen.

Konkrete Release-Termine für die Download-Erweiterungen gibt es jedoch bisher ebenso wenig wie Details zu deren Inhalt. Lediglich einige Screenshots hat Bethesda bereits veröffentlicht, die Sie ab sofort in unserer Galerie auf GameStar.de finden.

Auf den Bildern sind unter anderem ein riesiges Mammut sowie ein wilder Krieger zu sehen, der an einem Minotauren erinnert. Außerdem wird es in den DLCs wohl eine große Bergfestung sowie die eine oder andere Ruinen als Schauplätze geben.

The Elder Scrolls Online - Screenshots aus der PC-Version ansehen