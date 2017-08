Das größte neue Feature von The Escapists 2, der Online-Modus, scheint Probleme zu machen. Auf Steam bekommt das Spiel gemischte Bewertungen. War der verfrühte Release ein Fehler?

Am 18. August machte Team17, der Entwickler von The Escapists 2, eine Ankündigung, die viele Fans erfreute: Das Spiel erscheint ganze 17 Stunden eher. Den aktuellen User-Reviews nach zu urteilen, hätte der Titel aber wohl noch etwas mehr Zeit in Entwicklung vertragen. Denn der Multiplayer-Modus, das größte neue Feature der Gefängnisausbruch-Simulation, läuft nicht ganz rund.

Desyncs, Abstürze und weitere Bugs

In den Steam-Reviews beschweren sich viele Spieler über Bugs im neuen Modus. Es gibt nicht nur zahlreiche Desync-Probleme und Abstürze, auch viele der ausführbaren Aktionen machen Probleme. Beispielsweise führt das setzen von Wand-Attrappen zu Problemen und auch das Verbessern der eigenen Werte funktioniert manchmal einfach nicht.

Doch auch manche Designentscheidungen sorgen für Kritik. Im Multiplayer vor allem, dass nur der Fortschritt des Hosts gespeichert wird. Wer einem Spiel nur beitritt, verliert beim Logout nicht nur alle Items, sondern auch seinen Fertigkeitsfortschritt.

Immerhin: Der Entwickler ist sich der Fehler bewusst und versprach bereits regelmäßige Updates. Das erste soll noch innerhalb der nächsten 24 Stunden erscheinen. Bis dahin sollte man aber wohl lieber alleine ausbrechen. Nach insgesamt 3 Stunden im Singleplayer sind uns entsprechende Bugs bisher noch nicht begegnet.

