"Mit The Evil Within 2 setzen Tango Gameworks und Genre-Altmeister Shinji Mikami ihr viel gepriesenes Survival-Horror-Spiel von 2014 fort.", schreibt Publisher Bethesda zur Ankündigung von The Evil Within 2. Viele Fans des Survival-Horrorspiels gehen aufgrund dieser Formulierung davon aus, dass Mikami auch beim zweiten Teil wieder als Director auftreten werde. Wie der letzte Absatz der Pressemitteilung offenbart, arbeitet der Resident Evil-Schöpfer aber als Executive Producer an The Evil Within 2. Er wechselt damit von der kreativen Leitung ins Projektmanagement.

Inwiefern Mikami die Entwicklung des Spiels prägt, lässt sich schwer sagen, da das Berufsfeld eines Executive Producers von Unternehmen zu Unternehmen variiert. Klassischerweise verantwortet ein Executive Producer Termin- und Budgetpläne, schafft und überwacht also die Rahmenbedingungen, unter denen ein Spiel entsteht. In Abgrenzung zum Producer steht der Executive Producer dem Publisher häufig näher als dem Entwicklerstudio und ist an mehreren Projekten eines Unternehmens beteiligt.

Aus welchen Gründen Mikami bei The Evil Within 2 nicht mehr als Director mitwirkt, ist nicht bekannt. Dafür wissen wir, wer an seine frühere Stelle tritt. Ein weiterer Beitrag auf der Website von Bethesda nennt John Johanas als Game Director. Johanas zeichnete bereits für die The Evil Within-DLCs The Assignment und The Consequence als Director verantwortlich, zuvor war er Visual Effects Designer beim Hauptspiel.

The Evil Within 2 erscheint am 13. Oktober 2017 für PS4, PC und Xbox One.

