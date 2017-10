The Evil Within 2 + Wolfenstein II (PS4/XBox One) nur 88€ - Gönn-dir-Dienstag bei MediaMarkt

Der Oktober verlockt mit hochkarätigen Neuerscheinungen: Am 13. Oktober erscheint The Evil Within 2, am 27. Oktober folgt Wolfenstein II. Die Konsolenversionen der beiden Spiele gibt es im Vorbestellerbundle bei MediaMarkt aktuell besonders günstig: Nur 88€ kosten die zwei Titel zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 09 Uhr im Onlineshop von MediaMarkt.

Bei Wolfenstein II gibt es zudem nicht nur die schnöde Standard-Edition sondern eine spezielle Fassung, Welcome to Amerika, mit beiliegendem Extra - Willkommen in Amerika!

Weiterscrollen auf der Angebotsseite lohnt sich ebenfalls. Dort finden sich noch zahlreiche weitere Spiele und Filme sowie zwei Notebooks im Angebot.

The Evil Within 2 + Wolfenstein II (Playstation 4/Xbox One) für zusammen nur 88€