Entwickler Endnight Games verkündete heute auf Steam, dass der Horror-Survivaltitel The Forest Ende April seinen Full Release erlebt. Ein genaues Datum wird in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Zur Veröffentlichung der Version erhöht sich zudem der Preis von 15 auf 20 Dollar. Da The Forest im Early Access hierzulande 15 Euro kostet, ist zum Launch mit einer Erhöhung auf 20 Euro zu rechnen.

Sauberer Early Access

The Forest ist in vielerlei Hinsicht ein gutes Beispiel dafür, wie eine Early-Access-Phase im Idealfall laufen sollte. Mit einem gut spielbaren Build, regelmäßigen Updates und vorbildlicher Kommunikation haben die Entwickler nicht umsonst viel Zuspruch durch die Community geerntet. Die Steam-Bewertungen fallen durch die Bank sehr positiv aus. Schnell ging es dagegen nicht: The Forest hätte im Mai diesen Jahres genau vier Jahre in der Alpha verweilt.

Im First-Person-Survivalspiel The Forest erleidet ihr auf einer Reise mit eurem kleinen Sohn einen Flugzeugabsturz - über einer Kannibalen-Insel. Knapp mit dem Leben davongekommen, müsst ihr hilflos mitansehen, wie ein rot bemalter Fremder euren Sohn entführt. Nun ist es an euch, herauszufinden, was geschehen ist.

Dafür müsst ihr euer nacktes Überleben sicherstellen, eine Basis aus gesammelten Ressourcen errichten, Waffen und Ausrüstung herstellen und nicht zuletzt gegen die clevere Kannibalen-KI bestehen. Und im Verlauf der Story offenbart sich dem Spieler ein noch viel größeres Geheimnis, als er anfangs vermutet. Für den Preis von 15 oder 20 Euro bietet The Forest eine sehr umfangreiche, gelungene Spielerfahrung und sollte mittlerweile längst kein Geheimtipp mehr sein.