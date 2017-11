The Game Awards 2017 - Alle Kategorien und Nominierungen bekannt

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und sagt bald Lebewohl. Und damit beginnt auch die Award- und Bestenlisten-Saison. Die Game Awards sehen das genauso und haben jetzt ihre Nominierten bekannt gegeben. 102 Spiele können einen Preis in Kategorien wie »Best Game Direction«, »Best Art Direction«, »Best Narrative«, »Games for Impact« und natürlich »Game ofthe Year« gewinnen. Besonders freuen kann sich Nintendo, die mit Super Mario Odyssey und Zelda: Breath of the Wild gleich in mehreren wichtigen Kategorien nominiert sind.

Hier geht es zur gesamten Liste der Nominierten.

Ein Hinweis in eigener Sache: Die Nominierten-Liste wird von einer Fachjury, bestehend aus 51 internationalen Redaktionen und anderen Videospielmedien, bestimmt. Die GameStar-Redaktion ist ebenfalls Teil dieser Fachjury. Die Gewinner der Game Awards werden durch Stimmen der Jury und einer öffentlichen Abstimmung bestimmt.

Die Kategorien in der Übersicht:

Game of the Year

Best Game Direction

Best Art Direction

Best Indie Game

Best Narrative

Best Score/Music

Best Audio Design

Best Performance

Melina Juergens, Hellblade

Laura Bailey, Uncharted: The Lost Legacy

Clauda Black, Uncharted: The Lost Legacy

Brian Bloom, Wolfenstein 2

Ashly Burch, Horizon Zero Dawn

Games of Impact

Best Ongoing Game

Best Mobile Game

Super Mario Run

Old Man's Journey

Monument Valley 2

Hidden Folks

Fire Emblem Heroes: Shadows of Valentia

Best Handheld Game

Best VR/AR Game

Best Action Game

Best Action/Adventure Game

Best Role Playing Game

Best Fighting Game

Best Family Game

Best Strategy Game

Best Sports/Racing Game

Best Multiplayer

Most Anticipated Game

Best Student Game

Meaning

Level Squared

Umpulsion

Falling Sky

Hollowed

From Light

Trending Gamer

Steven »AbleGamers« Spohn

Mike »Shroud« Gresiek

Guy »Dr. Disrespect« Beahm

Clint »Halfcoordinated« Lexa

Andrea »What's Good Games« Rene

Best Esports Game

Best Esports Player

Kuro »Kuroky« Salehi Takhasomi

Je-hong »ryujehong« Ryu

Nikola »Niko« Kovac

Marcelo »coldzera« David

Le sang-hyeok »Faker«

Best Esports Team

Team Liquid

SK Telecom 1

Lunatic-Hai

Faze Clan

Cloud 9

Best Debut Indie Game

Best Chinese Game

Monument Valley 2

jx3 HD

Gumballs

ICEY

King of Glory

Die Game Awards 2017 werden am 7. Dezember in Los Angeles vergeben, um 2:30 Uhr deutscher Zeit. Die Show wird auch auf Youtube, Twitter, Twitch und weiteren Plattformen live übertragen.