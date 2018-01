The Gifted - Zum Deutschland-Start: Neue X-Men-Serie erhält 2. Staffel

Die neue Serie The Gifted als Spin-off aus der erfolgreichen X-Men-Reihe stellt eine neue Generation von Mutanten vor.

Nun kündigt der US-Sender Fox kurz vor dem Finale der ersten Staffel eine frühzeitige Verlängerung um eine zweite Staffel an.

Neue Generation von Mutanten

Im Mittelpunkt steht die Familie Strucker. Die Eltern müssen erfahren, dass ihre beiden Kinder Andy und Laura (Natalie Alyn Lind und Percy Hynes White) über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügen: Sie sind Mutanten. Um sie vor dem Zugriff der Regierung zu schützen, flüchten sie und schließen sie sich einer Untergrundorganisation von anderen Mutanten an. Fortan lernen die beiden Jugendlichen, ihre besonderen Begabungen zu meistern und Seite an Seite mit den anderen Mutanten um ihr Überleben zu kämpfen.

Zur Besetzung gehören Natalie Alyn Lind (Gotham), Amy Acker (Person of Interest), Stephen Moyer (True Blood), Blair Redford (Der Tag, an dem die Erde stillstand), Sean Teale (Incorporated), Jamie Chung (Once Upon A Time) und Coby Bell (Burn Notice) zu sehen.

Hinter der neuen Serie steckt Produzent und Regisseur Bryan Singer, der schon einige X-Men-Filme der Reihe in die Kinos brachte. Als Showrunner und Autor der Serie zeigt sich Matt Nix (Burn Notice) verantwortlich.

Deutschland-Start am 17. Januar auf Fox

Inzwischen steht auch fest, wann die neue Serie nach Deutschland kommt: Der Pay-TV-Sender Fox (via Sky) schickt die neue Mutanten-Serie am 17. Januar an den Start.

Die erste Staffel mit 13 Folgen wird immer mittwochs ab 21.00 Uhr gezeigt, wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung. Zusätzlich sind die einzelnen Folgen über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket abrufbar. Wann sie auch ins Free-TV kommt, steht noch aus.