The Last Night - Bildschöne 2D-3D-Pixel-Art und Blade-Runner-Setting

Im Rahmen von Microsofts E3-Pressekonferenz wurde das Cyberpunk-Action-Adventure The Last Night angekündigt. Der Titel beeindruckt mit seiner bildschönen Optik, die Pixel-Art für 2D-Objekte in einer 3D-Welt geschickt einbettet. Im Hintergrund des ersten Trailers läuft der Song Acid Rain von Lorn.

The Last Night will mit »relevanten Dialogen« punkten, bei denen unterschiedliche Antworten echte Konsequenzen nach sich ziehen. Das Gameplay soll außerdem »das Rasen auf einer futuristischen Autobahn, das Fliegen von Drohnen und das Hacken von Droiden« beinhalten.

Zum Release ist noch nicht viel bekannt, allerdings erscheint The Last Night »Zum Konsolen-Launch exklusiv für Xbox«. Neben der Xbox- und PC-Version wird also wohl auch eine PS4-Fassung nachgereicht.