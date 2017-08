The Long Dark - Survival-Abenteuer kommt ins Kino

Das Videospiel und Survival-Abenteuer The Long Dark wird fürs Kino verfilmt, bestätigt das Entwicklerstudio Hinterland gegenüber IGN.

Dabei möchte Raphael van Lierop als Gründer und Creative Director des Studios Hinterland selbst das Drehbuch zum Kinofilm schreiben.

"Mein Ziel mit Hinterland - und The Long Dark - war es schon immer, originale Entertainment-Marken zu erschaffen, die sich über mehrere Medien erstrecken können und das Erzähl-Potenzial jeder Form ausnutzen."

Resident Evil-Produzent bringt Long Dark ins Kino

Für die Produktion ist Jeremy Bolt von Bolt Pictures dabei, der sich zuletzt für die sechsteilige Videospiel-Verfilmung der Resident Evil-Reihe mit Milla Jovovich mitverantwortlich zeigte.

Wer die Regie führen wird, steht zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht fest, ebenso wenig wie eine erste Besetzung noch ein Kinostart-Termin für das fertige Action-Abenteuer.

Long Dark: Kurzfilm Elegy mit Christopher Plummer

Das Studio Hinterland hat bereits zum Spiel einen 5-minütigen Kurzfilm namens Elegy mit Oscar-Preisträger Christopher Plummer veröffentlicht.

Videospiel The Long Dark

Das Spiel The Long Dark handelt von dem Busch-Piloten Will Mackenzie und seine Begleiterin Dr. Astrid Greenwood, die durch einen mysteriösen elektrischen Sturm mit ihrem Flugzeug über Nordkanada abstürzen. Während sie in der Wildnis ums Überleben kämpfen, versuchen sie den Grund für den Absturz zu klären.

Das Survival-Abenteuer The Long Dark erscheint nach einer längeren Early-Access-Zeit auf Steam am heutigen 1. August mit der ersten Storykampagne »Wintermute« erstmals vollständig für die PS4, Xbox One und den PC.