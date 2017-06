The Long Journey Home - Neuer Spielmodus: Story statt Survival

Schon in unserem GameStar-Test von The Long Journey Home hatten wir angemerkt, dass sich gerade für Einsteiger der Umgang mit dem Boost des Raumschiffs alles andere als einfach gestaltet. Um den Frust etwas zu reduzieren, gibt es jetzt den neuen Story-Modus.

Wie Daedalic unter anderem auf der offiziellen Webseite bekannt gegeben hat, richtet sich der Story-Modus vor allem an die Neulinge von The Long Journey Home und soll etwas weniger herausfordernd sein. So sind die planetaren Bedingungen weniger gefährlich, es gibt mehr Ressourcen in der Galaxis und das Landungsmodul verbraucht weniger Treibstoff. Letzteres gewährt ungeübteren Spielern mehr Freiraum für Fehler bei Landeversuchen, was auch den Frustfaktor reduzieren dürfte.

Mehr neue Features

Abgesehen vom Story-Modus gibt es mit dem Update für The Long Journey Home auch einige allgemeine Änderungen. So sind ab sofort deutlich weniger Weltraumpiraten unterwegs und es ist möglich, bei Bedarf zum selben System zurückzuspringen. Außerdem gibt es jetzt einen nativen Fullscreen Mode. Einigen Bugs ging es ebenfalls an den Kragen. Hier die vollständige Liste der Änderungen:

Patch Notes für The Long Journey Home

New Mode: Story Mode

Reduced planetary difficulty conditions

More abundant galactic resources

Resources worth more in trade and for ship repair/maintenance

Increased Lander strength

Reduced impact/heat/environmental/drilling damage in the Lander

Reduced fuel consumption in the Lander

Enemies cannot lock player into Encounter

Aliens offer more credits and more generous deals in trade

Reduced flyover damage in event of failed orbit

Greatly reduced pirate presence

Larger orbit window

General Changes

Explorer mode renamed "Adventure Mode"

Devices now require timed button press to uninstall/destroy

Can now jump back to same system if required

Lander roation speed and thruster agility increased

Reduced pirate presence

Native fullscreen mode

Many bug-fixes and scripting tweaks

