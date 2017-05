The Secret of Monkey Island: Special Edition - Gratis-Spiel mit 86-Punkte-Wertung für alle Plus-User

Warum 9,99€ zahlen, wenn Sie das Spiel auch kostenlos bei Plus haben können? Allen Plus-Mitgliedern steht ein individueller Key zur Einlösung auf Gamesplanet.com bis zum 30. Juni zur Verfügung. Viel Spaß beim Spielen!

Die Vollversion im Juni ist die Neuauflage des LucasArts Klassikers von 1990 und katapultiert uns standesgemäß per Kanonenkugel zurück in unsere Jugend.

Die verdrehte Geschichte des Spiels führt unseren naiven Helden auf eine unglaubliche Suche nach dem sagenhaften Geheimnis von Monkey Island. Geschichten von Piratenschätzen führen ihn zum Hafen von Mêlée, ausgerüstet mit großen Hoffnungen, keinem Geld und unersättlicher Neugier. Falls er clever genug ist, dann wird er die Piraten von Mêlée auf seine Seite bringen und von den Winden des Schicksals hin zu Monkey Island getragen werden ein Abenteuer, dass das Blut in den Adern eines jeden blutrünstigen Piraten gefrieren lässt.

Tolle Features:

Gutscheincode einlösen in 5 Schritten:

Mit GameStar Plus sparen Sie beim Kauf von PC-Spielen nochmals 5 Prozent auf den ohnehin schon stark reduzierten Preis bei Gamesplanet Deutschland. Hier geht es zum Gutschein für die exklusiven Gamesplanet-Deals:

» 5%-Rabatte sichern

GameStar Plus bietet noch mehr

Sparen Sie jetzt 40% im 12-Monats-Abo gegenüber dem Monatspaket. Für nur 2,99€/Monat sind sie dann schon zum Preis eines Cappucinos dabei.

Mit GameStar Plus surfen Sie schneller und fair komplett ohne Werbeunterbrechung, bekommen jeden Monat ein PC-Spiel gratis und sparen 5% beim Kauf von PC-Spielen bei Gamesplanet. Lesen Sie exklusiv besonders aufwändige Reportagen von Michael Graf und seinem Team. Bekommen Sie exklusive Einblicke in den Redaktionsalltag mit GameStar TV. Gewinnen Sie volle Kontrolle über die Inhalte auf der Homepage und komfortabler Einseitenlesemodus inklusive. Holen Sie sich Ihr Plus