Im kleinen Örtchen Winden in der Netflix-Mytery-Serie Dark passieren seltsame Dinge. Menschen verschwinden und scheinbar wiederholen sich Ereignisse aus vergangenen Jahrzehnten. Für Videospielfans könnte jedoch ein Fakt noch merkwürdiger sein. In einer Szene sieht man wie zwei der Hauptfiguren The Surge im Splitscreen auf der Playstation 4 zusammenspielen. Doch besitzt das deutsche Actionspiel gar keinen derartigen Modus. Auf Reddit fragte nun ein User nach, ob es sich hierbei um eine versteckte Ankündigung handeln könnte.

Ein Entwickler von Deck13 antwortete und gab zu verstehen, dass sich die Macher der Serie hier einige Freiheiten genommen haben. Die Produzenten von Dark kontaktierten die Entwicklerschmiede schon einige Monate vor dem tatsächlichen Dreh, weil sie ein Spiel brauchten, das sie für die fragliche Szene benutzen konnten. Da Dark ebenfalls in Deutschland produziert wurde, fiel die Wahl auf The Surge.

Deck13 erlaubte ihnen auch, den Splitscreen zu faken. Technisch wäre eine solche Umsetzung laut dem Entwickler nicht möglich, da die Konsolen sonst an ihre Kapazitätsgrenzen kommen würden.

Dark ist seit Dezember 2017 auf Netflix verfügbar und ist die erste deutsche Serie des Streaming-Anbieters. Hinter dem Projekt steckt die Produktionsfirma Wiedemann & Berg Film (Das Leben der Anderen, Friendship, Willkommen bei den Hartmanns, 4 Blocks).