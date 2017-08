The Walking Dead: Our World - AR-Spiel angekündigt: Pokémon Go mit Zombies

Nach dem riesigen Erfolg von Pokémon Go folgt das nächste Augmented-Reality-Spiel mit Lizenz: The Walking Dead: Our World basiert auf der berühmten Zombie-Serie von AMC und wird für iOS- und Android-Geräte umgesetzt.

Statt knuffige Taschenmonster unterwegs zu fangen müssen Spieler in The Walking Dead: Our World Zombiehorden auslöschen und mit Serien-Charakteren interagieren. Der erste Trailer zeigt AR-Kämpfe in einem Krankenhaus und einem Supermarkt, die Spieler wehren sich dabei mit einem Arsenal aus Nahkampfwaffen, Schusswaffen und Granaten. Echtes Gameplay wurde aber noch nicht gezeigt.

Entwickelt wird die AR-Erfahrung vom finnischen Studio Next Games, das für AMC bereits The Walking Dead: No Man's Land für mobile Geräte umgesetzt hat. Als Release-Termin wurde bislang nur »bald verfügbar« angegeben.