The Walking Dead - Staffel 8 legt schwächsten Start seit der dritten Staffel hin

Die populäre Zombie-Serie The Walking Dead ist am Wochenende mit der achten Staffel auf dem US-Sender AMC und hierzulande auf Fox an den Start gegangen.

The Walking Dead - Staffel 8 mit Trailern, Bildern, Story-Details und mehr

Allein in den USA wollten über 11,4 Millionen Zuschauer die 100. Jubiläumsfolge sehen, berichtete Variety. Trotz der an sich guten Zahlen blieb die Auftaktfolge jedoch weit hinter den Erwartungen des Senders zurück.

Schließlich brachte es die erste Folge der siebten Staffel noch auf über 17 Millionen Zuschauer nur in den USA. Das lag jedoch hauptsächlich an dem mächtigen Cliffhanger mit Negan.

Dennoch ist es nicht von der Hand zu weisen, dass die Serie an Zuschauern verliert. Denn mit den Zuschauerzahlen bewegt sich die achte Staffel derzeit im unteren Mittelfeld der Serie. Einzig die ersten drei Staffeln hatten noch weniger Zuschauern.

Übersicht der US-Zuschauerzahlen für die jeweilige Staffel-Premiere:

Staffel 5 mit 17,29 Mio. für die erste Folge

Staffel 7 mit 17,03 Mio. für die erste Folge

Staffel 4 mit 16,11 Mio. für die erste Folge

Staffel 6 mit 14,63 Mio. für die erste Folge

Staffel 8 mit 11,4 Mio. für die erste Folge

Staffel 3 mit 10,86 Mio. für die erste Folge

Staffel 2 mit 7,26 Mio. für die erste Folge

Staffel 1 mit 5,35 Mio. für die erste Folge

Negans Shitting Pants im Shop kaufen

Dafür können sich Fans nun im offizielle Shop des Senders für die Serie The Walking Dead mit Negans Shitting Pants eindecken, falls die Angst vor Negans Lucille oder die Zombies für unangenehme Nebenwirkungen führen sollten.

Diese Shitting Pants hat Negan bereits Father Gabriel in der Auftaktfolge der 8. Staffel geraten. Für stolze 20 Dollar sind die Windeln für Erwachsene nun zu haben.