Seitdem die PS4 Pro und die Xbox One X erschienen sind, ist The Witcher 3 auf den beiden Konsolen näher an die grafische Qualität der PC-Version gerückt. Nun ist auch ein HDR-Patch für die Xbox One X erschienen und auch die PS4 Pro wird nach Aussagen von Entwickler CD Projekt Red bald mit einem solchen Update bedacht. Das Bemerkenswerte: Die Konsolen haben hinsichtlich HDR die Nase vor dem PC. Ein High-Dynamic-Range-Feature gibt es in The Witcher 3 am Computer schlichtweg nicht.

Das wird sich auch auf absehbare Zeit nicht ändern, denn wie die Entwickler auf Twitter bekanntgeben, hegen sie momentan keine Pläne, HDR auf den PC zu bringen.

At this moment we are not planning to add it for PC. — Marcin Momot (@Marcin360) December 20, 2017

Fans, die sich HDR für die PC-Fassung wünschen, sollten den Kopf aber nicht in den Sand stecken, denn erstens hatte CD Projekt Red vor nicht allzu langer Zeit auch keine Pläne, The Witcher 3 für PS4 Pro und Xbox One X anzupassen und zweitens liegt der Grund für die Entscheidung gegen PC-HDR wohl in der niedrigen Zahl von Bildschirmen, die das Feature unterstützen.

Es ist wahrscheinlich, dass in den kommenden Monaten nicht nur immer mehr Bildschirme mit HDR-Fähigkeiten erscheinen, sondern auch eine größere Zahl an Spielen das Feature unterstützt. Aktuell ist die Menge an HDR-PC-Titeln noch sehr überschaubar. Dazu gehören Star Wars: Battlefront 2, Assassin's Creed Origins, Destiny 2 oder No Man's Sky. Auch das 2018 auf den PC kommende Final Fantasy 15 wird HDR-Support bieten.