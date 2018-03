The Witcher - Geralt von Riva bekommt Gastauftritt in Soul Calibur 6

Der »Weiße Wolf« Geralt von Riva wird als spielbarer Kämpfer in Bandai Namcos Kampfspiel Soul Calibur 6 auftauchen. Der Reveal-Trailer oben zeigt den Hexer bei seiner Arbeit in den Kampfarenen. Dabei werden offenbar viele seiner Spezialfähigkeiten aus The Witcher 3 ihren Weg in Soul Calibur 6 finden.

Die sogenannten Zeichen sind die Zaubersprüche eines Hexers und können Gegner davonstoßen, benommen machen oder sogar verbrennen. Demnach kommt der Geralt von Riva in SC 6 dem Hexer aus der Witcher-Serie ziemlich nahe.

Seit der geheimnisvollen Ankündigung von Entwickler CD Projekt Red warten Fans des grimmigen Monsterschlächters gespannt auf die Enthüllung einer Rückkehr ihres Helden. Jetzt ist es also raus.

Soul Calibur 6 erscheint irgendwann 2018 für PS4, Xbox One und, erstmals in der Geschichte der Kampfspielserie, auch für PC auf Steam.

Soul Calibur 6 - Screenshots ansehen