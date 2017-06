The Witcher - Lizenz zum Schnäppchen-Preis vom Buchautor gekauft

Andrzej Sapkowski ist der Autor der Romane um den Hexer Geralt von Riva und kein großer Fan der Rollenspiel-Umsetzungen The Witcher von CD Projekt Red. Ob es daran liegt, dass er die Lizenz des Welterfolgs aus Polen rückblickend wohl zu günstig verkauft hat? Darüber lässt sich natürlich nur spekulieren. Inzwischen ist jedoch eine Zahl bekannt geworden, was Sapkowski für die Rechte erhalten haben soll. (via DualShockers)

Sebastian Zielinski, ein ehemaliger Geschäftsführer von CD Projekt Red, hat in einem Facebook-Thread (auf polnisch) nun erstmals einen konkreten Betrag genannt. Angeblich habe man für die Rechte eine Lizenzgebühr von 35.000 polnischen Zloty ausgehandelt. Das entspricht umgerechnet rund 9.500 Euro. Zudem, so Zielinski, hätte man den Betrag gar in zwei Raten gezahlt. Der Autor verzichtete darauf, an den Einnahmen der möglichen Witcher-Spiele beteiligt zu werden - er glaubte nach eigenen Aussagen nicht an deren Erfolg.

Rückblickend war dies betrachtet natürlich eine Fehlentscheidung. Insgesamt hat sich die Serie inzwischen weltweit über 25 Millionen mal verkauft. An der geplanten Netflix-Serie zu seinem Witcher wird Sapkowski hoffentlich mehr verdienen - diesmal komplett ohne Beteiligung von CD Projekt Red.