Wie die Zeit vergeht: Vor ziemlich genau 10 Jahren erschien mit The Witcher das erste Spiel auf Basis der Hexer-Romane von Andrzej Sapkowski. Was damals noch ein eher ungeschliffener Diamant war, hat sich in der Zwischenzeit nicht nur zum Kult, sondern zu einer der besten RPG-Reihen überhaupt entwickelt und dem polnischen Studio CD Projekt RED internationale Anerkennung eingebracht.

Um den Geburtstag zu feiern, gibt es auf alle Spiele der Hexer-Serie (außer die Sammelkarten-Auskopplung Gwent, die ist nämlich Free2Play) und die zugehörigen DLCs ordentlich Rabatt. Das entsprechende Angebot gilt beim DRM-freien Shop GOG, im Humble Store mit Spendenanteil für Wohltätige Zwecke und bei Steam.

Und so sehen die Angebote konkret aus:

Wer also das absolut fantastische The Witcher 3 aus irgendwelchen absurden Gründen immer noch nicht gespielt haben sollte, hat ab sofort keine Ausreden mehr. Aktuell arbeiten die Macher der Witcher-Serie übrigens nicht an einem neuen Hexer-Abenteuer, sondern an dem düster-futuristischen Rollenspiel Cyberpunk 2077.

Einzige Wolke am Horizont für das Studio dürften aktuell die schweren Anschuldigungen ehemaliger Mitarbeiter sein, die chaotische und gnadenlose Arbeitsbedingungen anprangern. Darauf reagierten die Leiter kürzlich mit einem offenen Brief.