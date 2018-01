They Are Billions - Zombie-Tower-Defense-Spiel jetzt auch auf Deutsch

Das neueste Update für They Are Billions übersetzt das Spiel in 9 Sprachen. Unter anderem auch Deutsch. Außerdem gibt es jetzt eine Community Challenge, Wegpunkte und einige neue Features.

Wer an They Are Billions interessiert ist, aber noch auf eine Deutsche Übersetzung wartete, der darf sich freuen: Mit Version 0.6 könnt ihr das Spiel jetzt auf Deutsch umstellen. Außerdem sind noch Ttraditionelles und vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Russisch, Französisch, Polnisch und Brasilianisch verfügbar.

Verlassene Türme und explosive Fässer

Zudem gibt es einige neue Features. Zum Beispiel kann man existierende Patroullienpfade mit neuen Wegpunkten erweitern und auf den Karten sind jetzt alte Geschütztürme verteilt, die ihr reparieren und übernehmen könnt. Ebenfalls neu: Rote Fässer, die selbstverständlich bei Beschuss explodieren und zusätzliche Modelle für Holz- und Steinhäuser.

In der neuen Community-Challenge könnt ihr euch außerdem mit anderen Spielern messen. Jeden Montag wird hier eine neue Karte zur Verfügung gestellt. Die könnt ihr einmal spielen, eure Punktzahl hochladen und dann sehen, wie gut ihr im vergleich mit anderen Spielern abschneidet.

