Thor 3 - Chris Hemsworth nimmt Abschied von Thors Hammer Mjolnir

Schon der erste Trailer zu Marvels neuster Comic-Verfilmung Thor 3: Tag der Entscheidung macht deutlich, welch tragisches Schicksal Thors magischer Hammer Mjolnir erwartet: Die neue Gegenspielerin Hela zerstört ihn bekannterweise mit nur einer Hand.

Nach dem erfolgreichen Kinostart von Thor 3 steht nun fest, dass der geliebte Hammer unwiederbringlich zerstört wurde. So wird bereits von Seiten der Macher ein Wiedersehen in den kommenden Marvel-Filmen ausgeschlossen - angelehnt an die Comic-Vorlagen.

Nun nimmt Thor-Darsteller Chris Hemsworth in einem Video (via Twitter) einen berührenden Abschied von seinem Hammer Mjolnir. Möge er in Frieden ruhen!

Erfolgreicher Kinostart von Thor 3

Thor 3: Tag der Entscheidung ist seit wenigen Tagen in den Kinos zu sehen und spielte bereits jetzt mehr als 450 Millionen Dollar weltweit ein.

In den deutschen Kinos kommt der neuste Marvel-Film zwar auf satte 658.000 Besuchern am ersten Wochenende, muss sich jedoch in den aktuellen Kinocharts dem derzeitigen Spitzenreiter Fack ju Göhte 3 mit schon über 4 Mio. Zuschauer geschlagen geben.

Neue Waffe von Thor bekannt?

Thor-Darsteller Chris Hemsworth ist als nächstes in Avengers 3: Infinity War und Avengers 4 (2019) in den Kinos zu sehen.

Erste Hinweise auf Thors neue Waffe, die gottestötende Axt Jarnbjorn, liefern schon erste Concept Arts zu Avengers 3. Neben Thor spielen fast alle bisher bekannten Superhelden aus dem MCU mit. Die Starttermine stehen auch schon fest: Avengers 3 kommt am 26. April 2018 in die deutschen Kinos, gefolgt von Avengers 4 am 25. April 2019.