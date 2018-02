Marvels Thor: Tag der Entscheidung (Thor: Ragnarok) war schon im Kino ein Publikumshit. Das Zusammentreffen von Chris Hemsworth als Donnergott mit seinem Kumpel Hulk haben Millionen Fans auf der großen Leinwand gesehen und spielten rund 850 Millionen Dollar Kino-Einnahmen weltweit ein.

In der Comic-Verfilmung war auch erstmals Jeff Goldblum als Grandmaster zu sehen, der auch gleich dem Star des Films die Show stiehlt.

Jeff Goldblum feiert Hologramm-Party

Zum baldigen Release der DVD und Blu-ray am 15. März wurde nun vorab (via EW) ein kurzer Ausschnitt aus den geschnittenen und erweiterten Szenen des Bonusmaterials veröffentlicht. In der witzigen und über 2 Minuten langen Szene gibt es noch mehr von Jeff Goldblum zu sehen, neben Thor und Bruce Banner.

Wer davon noch nicht genug hat, darf sich auf den Kurzfilm Wiedersehen mit Darryl freuen, der ebenso zum Bonusmaterial der Blu-ray gehört. Im Sequel zur witzigen Reihe mit Thor und seinem WG-Kumple Darryl bekommt dieser mit Jeff Goldblum einen neuen Mitbewohner. Ein passendes Vorab-Video gibt es leider noch nicht.

Dafür kann man inzwischen die ersten beiden Folgen von Team Thor & Darryl sehen, die auf der Blu-ray von Captain America 3: Civil War bzw. Doctor Strange enthalten sind und auf witzige Weise Thors Abwesenheit in Captain America 3 erklären.

Thor 3: Pleiten, Pech & Pannen mit den Stars

Darüber hinaus sind witzige Outtakes und Gag Reels zu Thor 3 erschienen, die während der Filmarbeiten entstanden und ebenso zum Bonusmaterial der DVD und Blu-ray des Films gehören.

Mehr dazu: Thor 3 ab März auf Blu-ray & 4K UHD