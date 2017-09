Thor 3 - Fan-Trailer im 80er Jahre Retro-Stil begeistert Regisseur Taika Waititi

Bis zum Kinostart von Marvels Thor 3 dauert es jetzt nicht mehr lange und während Fans auf einen neuen Trailer warten, vertreiben sich einige von ihnen die Zeit mit kreativen Ideen: Was wäre, wenn der neue dritte Thor-Film aus den 1980er Jahren stammt?

Der Frage sind die Kollegen von Nerdist nachgegangen und haben den letzten Trailer des Films im Stil der Kino-Trailer für 80er Jahre neu gestaltet.

Wer genau aufpasst, kann dazwischen auf einige Szenen aus der Hulk-Serie mit Lou Ferrigno als grünes Monster aus den 80er Jahren entdecken.

Das Video hat dem Regisseur des Films, Taika Waititi, gefallen, denn Antwort via Twitter folgte sogleich - auch von Marvel Studios:

Congrats to all the Emmy winnWHAT THE FUCK LOOK AT THIS!!!!!! https://t.co/99yornucQS