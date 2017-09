Thor 3 - Neue Story-Details enthüllen, wie Hulk auf Sakaar landete

In wenigen Wochen kommt das dritte Thor-Abenteuer in die Kinos. Sehr zur Freude der Fans gibt es darin endlich ein Wiedersehen mit dem Donnergott (Chris Hemsworth) und dem Hulk (Mark Ruffalo), die ja bekannterweise in den letzten Marvel-Filmen nicht mitspielen durften.

Zwar hat uns ein witziges Video inzwischen verraten, was Thor so getrieben hat, als die restlichen Avengers in Captain America: Civil War (2016) alle Hände voll zu tun hatten, sich gegenseitig zu bekriegen.

Mehr dazu: Marvel liefert witzige Erklärung zu Thors Abwesenheit

Doch was passierte in der Zwischenzeit mit dem grünen Monster Hulk? Zuletzt sah man ihn am Ende von Avengers: Age of Ultron (2015) an Bord des Quinjets.

So kam Hulk auf den Planeten Sakaar

Ein Besuch am Filmset bringt die Auflösung: Laut dem Magazin ScreenRant hat Hulk den Planeten Sakaar mit der Hilfe eines Wurmlochs erreicht. Demnach ist der Schrottplanet von diversen Wurmlöchern umringt, die eine Verbindung zu den unterschiedlichsten Orten der Galaxie darstellen.

Durch eines dieser Wurmlöcher gelang der Avenger an Bord des Quinjets schließlich auf Sakaar, wo er von dem exzentrischen Grandmaster (Jeff Goldblum) aufgenommen und für Gladiatorenkämpfe eingesetzt wird.

Thor vs. Hulk im ersten Trailer

Hier sehen wir ihn auch im Trailer zu Thor 3, als er gegen den Donnergott als Neuankömmling kämpfen soll. In den gezeigten Szenen wird bereits deutlich, dass Hulk erst im kommenden Thor-Film nach knappen zwei Jahren erstmals wieder in seine menschliche Gestalt als Wissenschaftler Bruce Banner zurückverwandelt wird. Die Wiedersehensfreude mit seinem alten Kumpel Thor ist umso größer. Doch die Zeit drängt, denn die mächtige Göttin Hela droht damit, die Heimat von Thor zu zerstören. Seinen Hammer hat sie bereits vernichtet.

Zur übrigen Besetzung gehören Tom Hiddleston als Loki, Tessa Thompson als Valkyrie, Cate Blanchett als Hela, Idris Elba als Heimdall, Anthony Hopkins als Odin, Jeff Goldblum als Grandmaster und Karl Urban als Skurge. Auch Superheld Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) kündigt seinen Besuch an. Die Regie führt Taika Waititi (5 Zimmer Küche Sarg).

Thor 3: Tag der Entscheidung (Thor: Ragnarok) trifft am 31. Oktober in den 3D-Kinos ein.